Im Prinzip können deshalb alle Fluggesellschaften diese Erhöhung rückwirkend von den Kunden verlangen. Entscheidend ist aber, was in den AGBs steht, erklärt Verbraucherschützer Bartel: "Ryanair hat in den eigenen Geschäftsbedingungen einen Artikel, der vorsieht, dass man bei einer Erhöhung der Steuer auch diesen Erhöhungsbetrag verlangen kann."