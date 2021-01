"Emotet" hatte etwa am Kammergericht Berlin zu einem Totalschaden der IT geführt. Das Gericht musste vom Berliner Landesnetz getrennt werden. Auch beim Klinikum Fürth und bei der Stadtverwaltung Frankfurt am Main wurden erhebliche Schäden verursacht, genau wie auf Computern zehntausender Privatpersonen. Laut den Ermittlern wurde die IT-Sicherheit in Deutschland mit der Zerschlagung wesentlich verbessert.