Bundesumweltminister Andreas Scheuer will einem Medienbericht zufolge die Halter bestimmter Diesel-Wagen an Nachrüstungen wegen des Diesel-Skandals beteiligen. Der CSU-Politiker habe bei dem Treffen im Kanzleramt am Sonntag mit den Vorstandsvorsitzenden von BMW, Daimler und Volkswagen ein entsprechendes Konzept vorgestellt, berichtet das "Handelsblatt" unter Berufung auf Regierungskreise.