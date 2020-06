Die Galeria Karstadt Kaufhof-Warenhäuser in Chemnitz und Dessau-Roßlau sollen schließen. Das teilte die Gewerkschaft Verdi vor der offiziellen Bekanntgabe der Schließungspläne der Unternehmensgruppe am Freitagnachmittag mit. Insgesamt seien 200 Arbeitsplätze in Gefahr.

Verdi-Vertreter äußerten Unverständnis über die Pläne und kündigten Protest an. "Welche Kriterien die Konzernspitze bei der Auswahl der zu schließenden Häuser angelegt hat, können wir nicht nachvollziehen", so ein Verdi-Sprecher. In beiden Häusern sei in der Vergangenheit der Umsatz gestiegen. Die Gewerkschaft wolle alles versuchen, um die Vorhaben des Konzerns zu vereiteln.