Schuldneratlas Zahl der verschuldeten Menschen sinkt – trotz Corona-Pandemie

In Deutschland gibt es immer weniger verschuldete Verbraucher. 2020 ging die Zahl laut Schuldneratlas noch einmal nach unten. So lag die Zahl überschuldeter Privatpersonen in Deutschland bei 6,85 Millionen. Das sind 69.000 Personen weniger als im Jahr zuvor. Dennoch sprechen die Studienmacher von einer besorgniserregenden Lage.