Wer neue Kleidung braucht, kauft sich in der Regel auch etwas Frabrikneues. Doch immer mehr vor allem junge Menschen kaufen auch Second-Hand-Klamotten. Kein anderes Segment in der Textilbranche wächst derzeit so stark wie der Handel mit gebrauchter Kleidung. Zalando mischt in diesem Bereich inzwischen genauso mit wie der kleine Laden um die Ecke.