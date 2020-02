Sollten die Berechnungen der Shell-Projekte stimmen, würde der Ausstoß von CO2 durch Kraftstoff aber lediglich " neutral gestellt ", was das Autofahren noch lange nicht grün oder umweltfreundlich mache, erklärt Stefanie Böthen weiter: "Es nützt letztendlich nichts, dem Klimawandel zu begegnen, wenn wir nur immer neutral stellen." Letztendlich wolle man die Emissionen in der Atmosphäre reduzieren. Das ginge aber nur mit einer Verkehrswende, bei der am Ende weniger Autos fahren – und das hauptsächlich mit elektrischem Antrieb aus erneuerbaren Energien. Böthen ergänzt, auch Verbraucher müssten umdenken.

Shell selbst betont seine "grünen Absichten". So will das Unternehmen unter anderem auch sein Netz an Elektroladestellen ausbauen. Die "Ultraschnellladepunkte" an deutschen Shell-Tankstellen sollen auf 200 verdoppelt werden.