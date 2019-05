Siemens will seine Energiesparte ausgliedern und an die Börse bringen. Das teilte der Konzern nach einer Sitzung des Aufsichtsrats in München mit. Die Trennung soll bis September nächsten Jahres verwirklicht werden.

20.000 Beschäftigte betroffen

Der Konzern trennt sich damit von seiner angeschlagenen Kraftwerkssparte. Zur neuen Gesellschaft soll dann auch der Siemens-Anteil an dem Windkraftwerke-Hersteller Siemens Gamesa gehören. Von den weltweit rund 380.000 Siemens-Mitarbeitern sind rund 80.000 von der Umstrukturierung betroffen.

In Deutschland sind es laut IG Metall fast 20 Standorte mit weit über 20.000 Beschäftigten, darunter auch die Werke in Görlitz und Erfurt. Was die Veränderung für die Beschäftigten bedeutet, sei aber bislang unklar.

Konzentration auf digitale Technologien

An dem neu entstehenden Energieunternehmen will Siemens etwas weniger als 50 Prozent halten. Der Münchner Konzern will sich künftig auf die beiden Sparten Automatisierung von Fabriken (Digital Industries) und die Vernetzung von Gebäuden, Städten und Ländern (Smart Infrastructure) konzentrieren. Die Konzernspitze erfüllt mit der Konzentration auf digitale Technologien eine Forderung der Aktionäre von der Hauptversammlung im Januar.

Kraftwerkssparte ist Sorgenkind