Nach wochenlangen Spekulationen informiert Siemens heute seine Beschäftigten über Details der Kürzungspläne. Am Vormittag spricht Siemens-Personalchefin Janina Kugel zunächst mit den Betriebsräten über die anstehenden Kürzungen in der Produktion von Turbinen für Gas- und Dampfkraftwerke.

Arbeitnehmerverbände befürchten das massivste Sparprogramm des Konzerns seit Jahren. Bis zur Hälfte der rund 8.000 Arbeitsplätze in der Turbinenproduktion sollen in Gefahr sein. Elf der weltweit 23 Standorte droht die Schließung - darunter auch das Turbinenwerk Görlitz mit 800 Mitarbeitern, das Generatorenwerk Erfurt mit 500 Mitarbeitern und das Turbomaschinenwerk Leipzig mit 220 Mitarbeitern.

Hintergrund der Kürzungspläne ist eine gesunkene Nachfrage insbesondere bei großen Gasturbinen. Angesichts der Energiewende dürften die Aufträge auch in den kommenden Jahren weiter zurückgehen. Entsprechenden Preisverfall und Überkapazitäten will Siemens durch den Abbau der Produktionskapazitäten ausgleichen. Bereits vergangene Woche hatte Konzernchef Joe Kaeser bei der Bilanz-Pressekonferenz von "schmerzhaften Einschnitten" gesprochen, die bevorstünden.

Unter anderem vor dem Siemenswerk in Görlitz demonstrierten zuletzt Mitarbeiter gegen die drohende Schließung. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt

Gegen die drohenden Kürzungen hatten zuletzt Beschäftigte an mehreren Standorten demonstriert. Die Gewerkschaft IG Metall kündigte an, betriebsbedingten Kündigungen und Standortschließungen auch mit "kreativen Wegen des Widerstands" zu begegnen. Das kündigte IG-Metall-Vorstand und Siemens-Aufsichtsrat Jürgen Kerner in der "Wirtschaftswoche" an. Mitarbeiter könnten etwa Mehrarbeit und Sonderschichten über einen längeren Zeitraum verweigern, sagte er.