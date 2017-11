In der Kraftwerkssparte von Siemens wird der Abbau von mehreren tausend Stellen befürchtet. Medienberichten zufolge plant der Münchner Konzern die Schließung von elf seiner weltweit 23 Standorte. In Mitteldeutschland stehen demnach das Turbinenwerk in Görlitz, das Generatorenwerk in Erfurt und das Turbomaschinenwerk in Leipzig vor dem Aus. In Görlitz beschäftigt das Unternehmen 800 Mitarbeiter, in Erfurt sind es mehr als 500 und in Leipzig etwa 220. Siemens hat sich dazu bisher nicht geäußert. Entscheidungen könnten nun am 16. November veröffentlicht werden.