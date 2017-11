Mehreren tausend Siemens-Mitarbeitern droht der Job-Verlust. Bildrechte: Siemens AG

Arbeitnehmerverbände befürchten das massivste Sparprogramm des Konzerns seit Jahren. Elf der weltweit 23 Standorte droht demnach das Aus. Deutschlandweit will Siemens in den kommenden Jahren mehr als 3.300 Stellen und weltweit insgesamt 6.900 Arbeitsplätze streichen.



Hintergrund der Kürzungspläne ist die gesunkene Nachfrage insbesondere bei großen Gasturbinen. Angesichts der Energiewende dürften die Aufträge auch in den kommenden Jahren weiter zurückgehen. Den Preisverfall und Überkapazitäten will Siemens durch Produktionskürzungen ausgleichen. Bereits vergangene Woche hatte Konzernchef Joe Kaeser bei der Bilanz-Pressekonferenz "schmerzhaften Einschnitte" angekündigt.