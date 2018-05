Ex-Außenminister Gabriel geht zu Siemens Alstom

Der ehemalige SPD-Vorsitzende will sein Bundestagsmandat auch nach seinem Wechsel in die Wirtschaft behalten. Das bestätigte sein Wahlkreisbüro am Mittwoch auf Anfrage. Gabriel betonte, er werde sich strikt an die gesetzlichen Vorgaben für ehemalige Regierungsmitglieder halten und habe die Bundesregierung rechtzeitig und umfassend über seine geplante Berufung informiert. Für die Tätigkeit werde er ein Jahr nach seinem Ausscheiden aus der Bundesregierung, also frühestens ab März 2019, zur Verfügung stehen.