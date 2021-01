Kellner, die nicht bedienen können, Verkäufer, die nicht verkaufen können, oder Fitnesstrainer, die nicht trainieren dürfen – im Corona-Jahr 2020 mussten immer wieder Betriebe und Unternehmen schließen . Menschen wurden in die Kurzarbeit geschickt. Die Folge: Das durchschnittliche Verdienstniveau sank, genauer gesagt der Nominallohn. So bezeichnen Ökonomen das durchschnittliche Bruttogehalt, das unabhängig von der Preisentwicklung betrachtet wird. Anders als beim Reallohn spielt hier also die Inflation keine Rolle.

Nachdem das Bruttogehalt jahrelang nur gestiegen sei, habe es 2020 mit der Corona-Krise starke Einbrüche in der Nominallohnentwicklung gebeben, erklärt Ralf Droßard, Referatsleiter am Statistischen Bundesamt. Danach sei der Nominallohn im ersten Quartal 2020 im Vergleich zum Vorjahresquartal um 2,1 Prozent gestiegen. Im zweiten und dritten Quartal hätten sich dann die Folgen der Corona-Pandemie gezeigt. "Konkret sind also die Nominallöhne im zweiten Quartal um vier Prozent und im dritten Quartal um 1,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal gesunken", so Droßard weiter. Das Statistische Bundesamt geht davon aus, dass die Nominallöhne auch im vierten Quartal mit dem zweiten Lockdown gesunken sind.