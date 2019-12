Bisher hat sich die IT-Branche nämlich vor allem Gedanken über energiesparende Hardware gemacht – also wie die Bauteile in Bildschirmen, Tablets oder Servern weniger Strom verbrauchen. Der Ressourcenhunger von Software spielte lange keine Rolle. Dabei zeigen Hochrechnungen, dass der Stromverbrauch durch die Technik-Branche trotz effizienterer Technik in den nächsten Jahren massiv steigen wird. In der Software liegt also enormes Energiesparpotential.