Rekordsommer Solarmodule schwächeln bei Hitze

Hauptinhalt

30 Grad und Sonnenschein. So sah das Wetter in den vergangenen Tagen aus und so wird es wohl noch ein bisschen bleiben. Da müsste die Solarstromproduktion doch eigentlich auf Hochtouren laufen. Stimmt aber nicht.

von Jessica Brautzsch, MDR AKTUELL