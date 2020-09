Dass die Corona-Krise mit milliardenschweren Hilfspaketen in diesem Jahr riesige Löcher in die Staatskassen reißen würde, war bekannt. Im ersten Halbjahr gaben Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamtes zufolge 51,6 Milliarden Euro mehr aus, als sie einnahmen.

Zugleich sinken in diesem erstmals seit der Finanzkrise 2009 die Steuereinnahmen. Die Steuerschätzer gehen inzwischen davon aus, dass in diesem Jahr rund 81,6 Milliarden Euro weniger Steuern in die Staatskassen fließen werden als im vergangenen Jahr - ein Zehntel weniger als im Vorjahr. Sie bestätigen damit in etwa ihre Prognose vom Mai, als sie mit einem Minus von 81,5 Milliarden rechneten.