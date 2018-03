Das Geschäft mit EU-Ausländern aus Osteuropa ist kein neues Phänomen. Der kommunalpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Bernhard Daldrup, kennt viele der Betrugsmaschen schon aus seiner Heimat Nordrhein-Westfalen: "Jetzt gibt es eine neue Dimension, dass Menschen aus diesen Ländern geholt werden und hier keine Vollzeitbeschäftigung eingehen, sondern eine Scheinbeschäftigung." Ihm sei davon im Ruhrgebiet berichtet worden, dass beispielsweise ein kleines Sonnenstudio eine große Zahl von Reinigungskräften beschäftige. Das sei völlig unglaubwürdig.

Personen werden in unsanierten Gebäuden untergebracht

Die Hintermänner bringen die Rumänen und Bulgaren zumeist in eigenen Schrottimmobilien unter. Zunehmend ist dieses Modell auch in Ostdeutschland zu beobachten.

Auch in Magdeburg würden Rumänen versuchen, bei Sozialleistungen zu betrügen, meint der SPD-Abgeordnete Burkhard Lischka. Bildrechte: MDR/Anja Schlender So in Sachsen-Anhalts Hauptstadt Magdeburg, wo der SPD-Bundestagsabgeordnete Burkhard Lischka seinen Wahlkreis hat. In Magdeburg habe man die Situation, dass das gleiche Geschäftsmodell etwa vor zwei Jahren eingeführt worden sei. Es seien dort komplette unsanierte Blöcke aufgekauft worden, dann sei man nach Rumänien gegangen und habe versucht, Rumänen in dem Fall nach Neue Neustadt zu locken, mit dem Ziel Sozialleistungen abzukassieren, die dann auch jenen kriminellen Geschäftemachern zu Gute gekommen seien.

Deutsche und Ausländer stocken Einkommen mit Hartz IV auf

Der neue Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat angekündigt, jede Form von Sozialbetrug mit aller Härte zu bekämpfen. Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper wird seinen SPD-Parteifreund da beim Wort nehmen. Trümper ärgert vor allem, dass EU-Ausländer, ebenso wie Deutsche, ihr Einkommen mit Hartz IV aufstocken können, wenn es nicht zum Leben reicht.

Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper fordert veränderte Regeln für die EU-Freizügigkeit. Bildrechte: dpa Hier muss nachgesteuert werden, damit dieses Motiv, nach Deutschland zu kommen und einen Vertrag vorzuweisen, der 200 Euro Monatseinkommen hat, nicht ausreichend ist, um hinterher 3.000 Euro Sozialleistungen zu kriegen. Lutz Trümper Magdeburgs Oberbürgermeister

Nicht nur Magdeburgs Oberbürgermeister fordert deshalb veränderte Regeln für die EU-Freizügigkeit. So sollten EU-Bürger im Ausland nur arbeiten dürfen, wenn sie von ihrem Einkommen auch leben können. SPD-Politiker Daldrup sagt, das sei zumindest eine Variante, über die auch diskutiert werde, insbesondere von den Kommunalpolitikern.



Man könne möglicherweise die Arbeitnehmereigenschaft so spezifizieren, dass er diesen Arbeitnehmerstatus auch nur dann erhalte, wenn er tatsächlich von seinen Einkünften auch leben könne. Das hält Daldrup für eine berechtigte Forderung. Er glaube aber nicht, dass die so leicht zu erfüllen sei.

Aufforderung an Behörden zur stärkeren Kontrolle

Auch Sachsen-Anhalts SPD-Chef Lischka glaubt, dass sich das in Europa rechtlich kaum durchsetzen ließe. Ohnehin müsse man vor Ort gegen die kriminellen Strukturen vorgehen.

Es gibt durchaus Indizien, wo man Betrug vermuten kann. Beispielsweise wenn der Vermieter und der Arbeitgeber identisch sind. Oder wenn Lohnleistungen angeblich nur in bar erbracht werden. Burkhard Lischka Sachsen Anhalts SPD-Parteichef