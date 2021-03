Finanzministerkonferenz Sparen oder Schulden in der Corona-Krise?

Am Donnerstag treffen sich die Finanzminister von Bund und Ländern. Wie es sich in diesen Tagen gehört, per Videokonferenz. Mit dabei auch Sachsen-Anhalts Finanzminister Michael Richter von der CDU. Zu besprechen ist natürlich vor allem eins: Wie weiter in der Corona-Pandemie vorgehen, wie Folgen abfedern, wie unterstützen, damit nach der Pandemie Wirtschaft und Kultur noch da sind. Wie kommt man am besten raus aus der Krise: Sparen oder Geld ausgeben, was das Zeug hält?