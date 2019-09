Verkehr und Umwelt SPD will viel mehr Ladesäulen - Proteste gegen die IAA

Die SPD will in Verhandlungen mit der Union über Klimaschutz-Maßnahmen eine Million zusätzliche Ladesäulen für E-Autos bis 2025 fordern. Bei der Internationalen Automobil-Ausstellung in Frankfurt am Main gingen unterdessen die Proteste mit Blockaden weiter.