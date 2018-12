Laut Statistischem Bundesamt verringerten bis auf Hamburg und Schleswig-Holstein alle Bundesländer ihre Verbindlichkeiten. Beide Länder litten unter der Pleite der HSH Nordbank. Der Schuldenstand der Gemeinden sank um 5,5 Prozent auf 131,1 Milliarden Euro. Besonders starke Rückgänge gab es in Mecklenburg-Vorpommern (-9,4 Prozent) und auch wieder in Sachsen (-8,9).

Die Gesamtschulden der 76 deutschen Großstädte sank 2017 im Vergleich zum Vorjahr um 1,7 Prozent. Der Rückgang konnte vor allem auf eine gute Entwicklung in Ostdeutschland und Bayern zurückgeführt werden, wie eine Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst&Young zeigt. Dennoch wies jede zweite Großstadt der westdeutschen Bundesländer im Vergleich zum Vorjahr eine höhere Gesamtverschuldung auf.

Jena hat von den Ost-Städten die geringste Pro-Kopf-Verschuldung. Bildrechte: MDR Thüringen/Ria Weber

Die Gesamtverschuldung von Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohnern stieg demnach in Niedersachsen um 8,2 Prozent. Von den acht bayerischen Großstädten konnten sieben ihre Schulden reduzieren, von den zehn ostdeutschen Großstädten schafften das acht.



Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung der Großstädte sank auf den niedrigsten Stand seit 2012. Während ostdeutsche Großstädte ihre Pro-Kopf-Verschuldung seit 2012 um fast zwölf Prozent reduzieren konnten, sank sie in den westdeutschen Großstädten nur um rund ein Prozent. Die niedrigste Verschuldung je Einwohner hatten Braunschweig mit 347 Euro, Jena mit 834 Euro und Dresden mit 892 Euro. Schulden-Spitzenreiter waren Ende 2017 die nordrhein-westfälischen Städte Mülheim an der Ruhr und Oberhausen mit knapp 10.000 Euro pro Einwohner.