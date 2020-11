Es ist ein bisschen wie bei David gegen Goliath: Klein gegen Groß. Zehn Stadtwerke und ein Ökostromanbieter klagen beim Europäischen Gericht gegen die Zusammenarbeit der Energiegiganten RWE und E.ON. Wie die Sache ausgeht, ist offen. Doch Karsten Rogall weiß natürlich, bei wem die Sympathien in diesem Konflikt liegen. Der Manager der Stadtwerke Leipzig sagt, die Kleinen seien nah beim Kunden: "Bei uns kann der Kunde auch auf den Tisch hauen und sagen: Das ist nicht in Ordnung, was ihr hier macht."

Das gehe gar nicht, kritisiert Reindl: "Wir brauchen in Deutschland in der Energieversorgung keinen nationalen Champion. Wir haben in Deutschland seit weit über 100 Jahren über 1.000 kommunale Unternehmen – Stadtwerke und kommunale Regionalversorger. Die über alle Weltkriege und alle schweren Zeiten hinweg einen hervorragenden Job machen in der Daseinsvorsorge."