An der Grenze zwischen Leipziger City und Südvorstadt liegt das "Basislager". Der Anbieter für sogenannte Coworking-Spaces bietet Start-ups, Freelancern und Co. Arbeitsplätze samt nötiger Infrastruktur. Und langsam würden sich die Plätze wieder füllen, erzählt "Basislager"-Leiter Marco Weichholdt: "Wir hatten ein paar Wochen sehr, sehr leere Etagen. Wir sind ja auf fünf Etagen unterwegs. Eine Weile lang waren gar keine Leute da." Im Moment würden sie aber Stück für Stück wiederkommen.

Weichholdt hat einen guten Einblick in die über 30 Start-ups, die im "Basislager" arbeiten. Die Corona-Krise und der Lockdown habe auch die Start-Up-Szene überraschend getroffen. Doch während manche in dieser Krise alles verloren hätten, wären manche Start-ups zu Gewinnern der Krise geworden, betont Weichholdt:

Timo Meynhardt, Professor für Wirtschaftspsychologie und Führung an der Handelshochschule in Leipzig (HHL) kommentiert die Entwicklung so: "Da zeigt sich doch rasch, was sozusagen 'weg kann', was nicht gebraucht wird und da gibt es einen Gesundungsprozess, einen Schrumpfungsprozess."