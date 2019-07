Ines K. ist Mutter einer 13 Jahre alten Tochter und alleinerziehend. Die Leipzigerin sitzt in ihrer Küche und zeigt ihre Steuerunterlagen. Als Altenpflegerin verdient sie rund 2.200 Euro im Monat brutto, davon zahlt sie rund 160 Euro Lohnsteuer.

Man kommt gerade so hin, man kann sich aber keine Extras leisten. Wenn man Extras haben will, muss man schon daraufhin sparen oder muss sich eben ein bisschen zusammenreißen privat. Die Welt ist es nicht.

Hätte Ines K. kein Kind, sie müsste monatlich 40 Euro mehr an Steuern zahlen. Mit anderen Worten: Ob alleinerziehend oder Single - rein steuerlich betrachtet ist das fast egal. So richtig sauer wird Ines K. allerdings bei folgender Rechnung: Hätte sie nämlich kein Kind und stattdessen einen doppelt so gut verdienenden Mann, würde sie sogar weniger Steuern zahlen. Und das hält sie für "Verarsche".