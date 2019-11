Im Steuerskandal um "Cum-Ex"-Aktiendeals sitzt erstmals ein Beschuldigter in Untersuchungshaft. Wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main mitteilte, wird dem Mann Beteiligung an Steuerhinterziehung vorgeworfen. Er sei bereits Ende vergangener Woche an seinem Wohnort in Hessen festgenommen worden. Bei dem Mann handele es sich um einen Rechtsanwalt einer international tätigen Großkanzlei.