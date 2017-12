Streckungsfonds Windräder heute bauen, in der Zukunft bezahlen

Fast nirgendwo in Europa ist Strom so teuer wie in Deutschland. Der größte Teil des Strompreises sind Abgaben und Steuern, die wir für die Energiewende bezahlen. Das Geld wird für Wind- und Photovoltaikanlagen oder neue Netze gebraucht. Nun gab es vor vier Jahren mal die Idee, diese Kosten in die Zukunft zu verschieben, weil die künftigen Generationen am meisten vom sauberen Strom profitieren. Was ist daraus geworden?

von Ralf Geißler, MDR AKTUELL