Nach dem Scheitern der Tarifverhandlungen für Ärzte an kommunalen Krankenhäusern könnte es ab April zu ersten Warnstreiks kommen. Das sagte ein Sprecher des Marburger Bundes MDR AKTUELL. Derzeit würden in den einzelnen Landesverbänden der Ärzte-Gewerkschaft die Vorbereitungen dafür getroffen.

Wann genau, wo und in welchem Umfang es zu Warnstreiks kommen könnte, stehe noch nicht fest, sagte der Sprecher weiter. Das hänge auch davon ab, ob sich die Arbeitgeberseite - die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände, VKA - in den kommenden Tagen auf die Gewerkschaft zubewege.

Die Notaufnahmen bleiben geöffnet, im Falle von Streiks wird. Bildrechte: dpa

In Ostdeutschland ist jedoch die Zahl der Krankenhäuser überschaubar, an denen ein Tarifvertrag mit der VKA gilt. Der Großteil der Kliniken hat Haustarifverträge abgeschlossen.



In Sachsen zum Beispiel werden Ärzte unter anderem im Städtischen Klinikum Dresden, im Erzgebirgsklinikum Annaberg, im Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau sowie in den Muldentalkliniken Grimma und Wurzen nach der VKA-Tarifvereinbarung bezahlt. In Sachsen-Anhalt sind das Altmark Klinikum und das Städtische Klinikum Dessau betroffen.