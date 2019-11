Bei der Lufthansa hat in der Nacht zu Donnerstag ein 48-stündiger Streik der Flugbegleiter begonnen. Etwas 180.000 Kunden müssen bis Freitagnacht Flugabsagen und Verspätungen hinnehmen. Wegen des Streiks fallen an beiden Tagen voraussichtlich 1.300 Flüge aus.

Die Maschinen sollen auch an den Drehkreuzen Frankfurt am Main und München am Boden bleiben. Deshalb wurden viele Überseeflüge gestrichen, aber auch Zubringer von den kleineren deutschen Airports. So fallen in Leipzig/Halle und Dresden mehr als 20 Verbindungen aus.