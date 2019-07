Rund 900.000 Tonnen Gipse und andere Gesteine werden jährlich direkt neben Stempeda abgebaut. Bis auf 600 Meter soll der größte zusammenhängende Gipstagebau Deutschlands an das kleine Örtchen im thüringischen Südharz heranrücken. Durch die Sprengungen zum Abbau entstehen riesige Staubwolken. Die Anwohner haben Sorge, dass auch die Erschütterungen bei ihnen zu spüren sein werden.

"Wir haben wirklich Angst, dass unsere Grundstücke an Wert verlieren, und keiner in Stempeda gerne wohnen möchte", sagt der Ortseilbürgermeister Detlef Basler. Diese Befürchtungen teilen auch weitere Bewohner in der Region. Nur wenige Kilometer weiter westlich liegt das Gebiet "Rüdigsdorfer Schweiz". Das wurde von der Europäischen Union zum Naturerbe erklärt. Es ist es als Ausflugs- und Wandergebiet hochbeliebt.

Erhöhte Staubbelastung in einem Luftkurort?

Die Sprengungen sollen weit zu hören sein und verursachen große Staubwolken. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Im Bereich des so genannten Kuhbergs soll jedoch auf einer Fläche von etwa 16 Hektar künftig Gips abgebaut werden. Darüber hinaus sieht der Entwurf eines neuen Regionalplans vor, dass das Abbaugebiet später noch einmal um rund 30 Hektar erweitert werden soll. Die Sprengungen werden bis zu den benachbarten Orten Neustadt und Harzungen zu hören sein. Je nach Windrichtung kann der Abbau dort auch zu Staubbelastungen führen.

Deshalb schauen die Bewohner der Orte mit großer Sorge in die Zukunft. Neustadt ist sowohl staatlich anerkannter Luftkurort als auch heilklimatischer Kurort. In dem beschaulichen Städtchen befindet sich eine der größten Lungenfachkliniken Thüringens. "Die Patienten kommen gern zu uns, auch weil die Luftqualität sehr gut ist. Der Abbau würde dann eben möglicherweise bedeuten, dass weniger Patienten kommen", sagt der Chefarzt der Lungenklinik Neustadt, Bernd Kurz. Dadurch könnten Arbeitsplätze in der Klinik gefährdet sein.

Kostet oder generiert der Gipsabbau Arbeitsplätze?

Ein weiteres Problem: In der Nähe von Neustadt plant ein Bergbauunternehmen einen weiteren Gipsabbau. Weil er in einem Naturschutzgebiet liegt allerdings untertage. "Bei einem untertägigen Abbau besteht natürlich die Gefahr, dass dann die Gesteinsschichten einbrechen können", sagt der Bürgermeister von Neustadt, Dirk Erfurt und ergänzt: "Für die touristische Entwicklung wäre das eine Katastrophe."

Auch an der "Rüdigsdorfer Schweiz" - einem Gebiet, das zum Naturerbe erklärt wurde - soll eine weitere Fläche für Gipsabbau entstehen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die Gipsindustrie hält dagegen: der Abbau des "weißen Goldes" sorge für mehrere hundert Arbeitsplätze in der Region. Um weiter zu expandieren, drängen die Firmen daher darauf, einen neuen Regionalplan zu verabschieden. Dieser würde insgesamt rund 170 Hektar Fläche zusätzlich frei geben.



Dabei sind die bereits jetzt für den Gipsabbau im Südharz frei gegebenen Vorkommen bisher nur zu rund einem Drittel verbraucht. "Die Arbeitsplätze der Gipsindustrie sind eigentlich klar definiert", sagt Bürgermeister Dirk Erfurt. "Die Arbeitsplätze der Tourismuswirtschaft in unserer Region, insbesondere in Neustadt, sind ein Vielfaches davon, von den Gipsarbeitsplätzen." Aus einer Sicht würde der Tourismus Federn lassen müssen, wenn es zu einem weiteren Abbaugebiet komme.

Ministerium nimmt keine Stellung

Wird der neue Regionalplan umgesetzt, gibt es im Südharz entlang eines 40 Kilometer langen Streifens kaum noch ein Gebiet ohne Gipsabbau. Ein riesiges Areal wäre für immer gezeichnet. Für die Genehmigung der zusätzlichen Abbaugebiete ist letztendlich das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft zuständig. Auf mehrfache Nachfrage, ob die neuen Gipsabbaugebiete wirklich notwendig sind, erhält MDR-exakt keine Antwort.