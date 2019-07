Hintergrund Stromausfälle in Deutschland

Allein am 5. Juli 2019, ein Freitag, haben die Verteilnetzbetreiber bis Mittag 27 lokale Stromausfälle in Deutschland gemeldet. Das hat das offizielle Portal der Netzbetreiber in Deutschland für diesen Tag angezeigt. Auch Grimma bei Leipzig war darunter. Ein Schwelbrand im Umspannwerk Grimma-West hatte am Morgen einen Stromausfall verursacht. Betroffen waren rund 19.200 Haushalte. Ende Juni gab es bei Leipzig, in Schkeuditz und Markranstädt einen Stromausfall, der rund 2.500 Haushalte traf. Grund war nach Angaben des Netzbetreibers die beschädigte Isolation eines Stromkabels.