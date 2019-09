Unter Verweis auf Berechnungen des Fraunhofer Instituts für solare Energiesysteme (ISE) heißt es weiter, allein im ersten Halbjahr 2019 hätten Atomenergie, Steinkohle und Braunkohle knapp 43 Prozent des Stroms in den öffentlichen Netzen geliefert. Der EuPD-Studie zufolge sinken die Kapazitäten der Atom- und Kohlekraftwerke von gut 50 Gigawatt im Jahr 2018 bis 2025 um mehr als die Hälfte. Zugleich steige der Strombedarf etwa durch immer mehr Elektrofahrzeuge.

Die EuPD-Experten plädierten daher für eine Aufstockung der Solar-Gesamtkapazität von 48 auf 162 Gigawatt. Solarstrom sei unter den Erneuerbaren die einzige Technologie, die "kurzfristig in größerer Menge" zugebaut werden könne. So gebe es in der Regel nicht die Hürden langjähriger Genehmigungsverfahren wie bei Windenergie. Der Bundesverband für Solarwirtschaft forderte vom Klimakabinett, dass kommende Woche tagt, entsprechende Beschlüsse.