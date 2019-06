Als Grund gab das Portal an, dass die Mehrheit der mehr als 800 Anbieter in Deutschland ihre Tarife in der Grundversorgung angehoben habe – im Schnitt um fünf Prozent. Davon waren laut Vergleichsportal rund acht Millionen Haushalte betroffen. Die Grundversorgung beim Strom ist der Tarif, in den jeder Stromkunde automatisch eingestuft wird, wenn er sich nicht aktiv für den Wechsel in einen anderen Tarif entscheidet. Es ist häufigt der Stromtarif, der am teuersten ist.



Nach Angaben der Bundesnetzagentur hatten 2017 noch rund 28 Prozent der Haushalte einen solchen Vertrag.