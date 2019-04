Nach Tennet-Angaben besteht die Stromleitung aus acht Kabeln. In vier Gräben werden jeweils zwei der armdicken Leitungen in rund 1,80 Meter Tiefe eingegraben. Die Trasse werde etwa 30 Meter breit sein.

Kritiker befürchten, dass der Boden über dem Kabel unfruchtbar und nicht mehr nutzbar sei. Auch die Netzbetreiber schließen nicht aus, dass es durch eine Abstrahlung von 60 Watt je Meter und je Ader zu Einschränkungen für die Landwirtschaft kommen kann. Für kurzfristige und langfristige Ernteausfälle würden "großzügige" Entschädigungen an betroffene Landwirte gezahlt.

Für die zu transportierende Strommenge sind laut Betreiber acht Kabel in vier Schächten erforderlich.

Für die zu transportierende Strommenge sind laut Betreiber acht Kabel in vier Schächten erforderlich.

In den Wäldern werde die Schneise zu sehen sein, so eine Tennet-Sprecherin in einem MDR-Interview.