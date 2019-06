In Deutschland werden jährlich 24 Pakete pro Kopf verschickt. Das ergab eine Studie der Unternehmensberatung McKinsey, die Paketmärkte in 17 Staaten untersucht hatte. Mit Abstand der Paketweltmeister wurde demnach China mit geschätzten 70 Paketen pro Kopf. Dort blickten die Fachleute allerdings nur auf die Metropolen Peking und Shanghai statt auf die gesamte Volksrepublik.

Deutlich geringer ist die Paketflut der Studie zufolge in Österreich, wo es 14 Sendungen pro Kopf und Jahr sind. In den Niederlanden sind es zwölf, in der Schweiz neun, in Schweden sechs und in Italien sogar nur zwei.



Analysten schätzen, dass der Online-Handel bis 2030 um zehn Prozent pro Jahr steigen wird - das wäre fünfmal schneller als für den stationären Handel erwartet.