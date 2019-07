Nach Ansicht der Forscher ließe sich damit Expertise so bündeln, dass lebensbedrohliche Notfälle wie ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall besser behandelt werden können.

Derzeit orientiere sich die Patientenversorgung zu stark an einer schnellen Erreichbarkeit von Kliniken . Viel wichtiger sei aber ein Fokus auf Qualitätskriterien: etwa eine gesicherte Notfallversorgung, eine Facharztbereitschaft rund um die Uhr, ausreichend Erfahrung und Routine des medizinischen Personals sowie eine angemessene technische Ausstattung.

In einer Simulation berechnete das IGES am Beispiel des Großraums Köln/Leverkusen in Nordrhein-Westfalen, wie sich verpflichtende Qualitätsvorgaben auf die Kliniklandschaft auswirken würden. Demnach bräuchte die von städtischen und ländlichen Gebieten geprägte Modellregion lediglich 14 statt der aktuell 38 Krankenhäuser.