Der Verhaltensökonom und Wirtschaftsethiker Dominik Enste hat die Schwarzarbeit in der Branche untersucht. Er kritisiert den unverändert hohen Anteil an illegaler Beschäftigung. Was andere Arbeitnehmer selbstverständlich einforderten - etwa Rentenbeiträge, bezahlten Urlaub sowie Lohnfortzahlung im Krankheitsfall – würden sie ihren Haushaltshilfen vorenthalten.