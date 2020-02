PS Die Leistungsstärke von Autos wird in PS gemessen, was eine Abkürzung für den historischen Begriff Pferdestärken ist. Dieser wurde vom schottischen Erfinder James Watt eingeführt und sollte eine anschauliche Maßeinheit für die damals neuartigen Dampfmaschinen darstellen. Gezeigt werden sollte, wie viele Pferde durch die Kraft einer Dampfmaschine ersetzt werden können.



PS bezeichnet dabei die Leistung, die erbracht werden muss, um innerhalb von einer Sekunde ein Gewicht von 75 Kilogramm über einen Meter zu bewegen. Obwohl die Einheit PS in anderen Bereich abgelöst wurde, wird sie vor allem bei Kraftfahrzeugen noch immer verwendet – was auch offiziell zulässig ist.