Am Anfang gilt es, mit einem Irrtum aufzuräumen. Benzinpreisbremse klingt zwar nach einer sehr deutschen Idee. Es wurde auch rege über sie diskutiert. Eingeführt hat Deutschland die Benzinpreisbremse aber nie, sagt der Präsident des Bundeskartellamts Andreas Mundt: "Es gibt einige Länder, die haben so etwas. Da dürfen die Tankstellenpächter den Preis nur einmal am Tag verändern. Bei uns gibt es so etwas nicht in Deutschland. Es gibt nur die sogenannte Markttransparenzstelle für Kraftstoffe, die eben die Verbraucher darüber informiert, wie hoch die Preise sind."

Preise sämtlicher Tankstellen rund um die Uhr erfasst

Die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe gehört zum Bundeskartellamt. Sie erfasst schon seit sieben Jahren die Preise sämtlicher Tankstellen rund um die Uhr. So können Verbraucher mithilfe verschiedener Apps am Smartphone nach der günstigsten in ihrer Nähe suchen.