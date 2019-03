Zunächst einmal war das mit dem Target-System gut gemeint. Es sorgt dafür, dass Überweisungen in andere Euro-Länder unkompliziert möglich sind. Dafür hat jede Nationalbank bei der Europäischen Zentralbank (EZB) ein Target-Konto, über das länderübergreifende Buchungen abgewickelt werden. Doch über die Jahre haben sich Ungleichgewichte aufgebaut – einige der Konten sind massiv im Plus, andere im Minus.

Target-2-Salden sorgen in der EU für Finanzausgleich zwischen den Ländern. Bildrechte: dpa

"Da gibt es verschiedene Gründe", erklärt Reint Gropp, Präsident des ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle. "Das eine sind einfach Handelsbeziehungen. Also wenn die Griechen mehr deutsche Produkte kaufen als wir griechische Produkte, dann entstehen da Salden. Der zweite, interessantere Fall ist vielleicht der der Kapitalflucht. Wenn die Italiener nicht mehr an ihr eigenes Finanzsystem glauben, dann schaffen sie ihr Geld ins Ausland und es entsteht auch wiederum ein Saldo."