Die rund 28.000 Mitarbeiter der Lufthansa-Bodensparten bekommen insgesamt sechs Prozent mehr Lohn. Deutschlands größte Fluggesellschaft und die Gewerkschaft Verdi einigten sich auf einen neuen Tarifvertrag. Das teilten die Tarifpartner am Mittwoch mit.

Der neue Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 33 Monaten bis Ende September 2020. Er sieht zwei Lohnerhöhungen für die bei Verdi organisierten Beschäftigten der Lufthansa-Service Group (LSG) sowie von Lufthansa Systems, Technik und Cargo vor.



Rückwirkend ab dem 1. Februar steigen ihre Löhne um drei Prozent. Für die Techniker wird diese Stufe als Sockelbetrag von knapp 107 Euro ausgezahlt. Das bedeutet den Angaben zufolge für die unteren Lohngruppen mehr als die vereinbarten drei Prozent.



Weitere drei Prozent Zuschlag erhalten die Beschäftigten ab dem 1. Mai 2019. Er ist allerdings an den wirtschaftlichen Erfolg der jeweiligen Lufthansa-Teilgesellschaft gekoppelt. Sollten die vereinbarten Ziele etwa bei der Frachttochter Cargo oder der Catering-Tochter LSG verfehlt werden, steigen die Löhne in der zweiten Stufe nur um 1,8 Prozent.



Auszubildende erhalten in den beiden Schritten eine Erhöhung ihrer Vergütung um 40 Euro. Nach Angaben der Gewerkschaft wurde außerdem die Regelung zur unbefristeten Übernahme der Azubis verlängert.