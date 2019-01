Im Tarifstreit der Geld- und Werttransportbranche haben sich Arbeitgeber und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi auf teils deutliche Lohnerhöhungen verständigt. Wie beide Seiten am Freitag in Berlin mitteilten, wurden je nach Tätigkeit Einkommensverbesserungen zwischen 7,8 und 17,2 Prozent vereinbart. Der Tarifvertrag gelte rückwirkend zum 1. Januar für eine Laufzeit von zwei Jahren.

Nach Angaben der Bundesvereinigung Deutscher Geld- und Wertdienste BDGW war die Tarifeinigung in der Nacht zu Freitag nach einem 14-stündigen Verhandlungsmarathon erzielt worden. Zugleich wurde vereinbart, die seit Mittwoch bundesweit laufenden Warnstreiks der Geldtransport-Fahrer zum Ende des Tages auslaufen zu lassen. Mit den Tariferhöhungen seien die Arbeitgeber "weit über die Schmerzgrenze" hinausgegangen, teilte die BDGW mit. Im Interesse der Kunden, Banken und Verbraucher sei jedoch ein rasches Ende der mehrtägigen Warnstreiks angestrebt worden.

Bundesweit beteiligten sich bis zu 12.000 Beschäftigte an den Warnstreiks. Bildrechte: MDR

An den tagelangen Ausständen hatten sich nach Verdi-Angaben rund 12.000 Beschäftigte der Geld- und Werttransportbranche beteiligt. Auch am Freitag hatten noch einmal viele Beschäftigte die Arbeit niedergelegt. Viele Geldtransporter blieben während des dreitägigen Arbeitskampfes stehen. Der Handel fürchtete für den Fall, dass der Arbeitskampf auch in der nächsten Woche fortgesetzt worden wäre, Bargeld-Engpässe.