Besonders stark stiegen die Tariflöhne nach Angaben des WSI in der Metallindustrie mit 4,1 Prozent, in der Eisen- und Stahlindustrie mit 3,9 Prozent und im öffentlichen Dienst der Länder mit 3,6 Prozent.

Für die Halbjahresbilanz hat das WSI keine regionalen Daten ausgewertet. Wie hoch die Tarifabschlüsse durchschnittlich in Mitteldeutschland beziehungsweise in ostdeutschen Tarifgebieten sind, kann daher momentan nicht beziffert werden. Fakt ist, dass die Tarifbindung in Ostdeutschland wesentlich geringer ist als in Westdeutschland. Viele Beschäftigte profitieren deshalb nicht von den Abschlüssen.