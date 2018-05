Die Tarifverhandlungen für rund 800.000 Bauarbeiter sind mit einem Schiedsspruch des Schlichters Wolfgang Clement beendet worden. Das teilten die Arbeitgeber und die Gewerkschaft IG BAU am Samstagmorgen mit. Zuvor hatten beide Seiten in einer etwa 19-stündigen Verhandlungsrunde in Berlin zusammengesessen.