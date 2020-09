Tarfiverhandlungen öffentlicher Dienst Verdi fordert mehr Lohn statt Applaus

Hauptinhalt

Bildrechte: Ralf Geißler

In Potsdam beginnen heute die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst. Konkret geht es um die rund zwei Millionen Beschäftigten beim Bund und in den Kommunen, also um Kindergärtner, Feuerwehrleute, Stadtreiniger, Krankenpfleger. Die Verhandlungen dürften schwierig werden. Denn einerseits müssen viele Beschäftigte in der Corona-Pandemie mehr leisten, andererseits sind die Kassen wegen dieser Pandemie leer.