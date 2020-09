Die Gewerkschaft Verdi betonte derweil ihre Streikfähigkeit auch in Corona-Zeiten. Verdi-Chef Frank Werneke sagte am Dienstag in der ARD, er hoffe auf ein frühes Angebot der Arbeitgeber. Kurz vor Start der Gespräche in Potsdam ergänzte er, dass sich die Beschäftigten nicht von den Arbeitgebern kleinkriegen ließen. Beamtenbund-Chef Ulrich Silberbach unterstrich, die Mitarbeiter von Bund und Kommunen leisteten in der Corona-Pandemie Hervorragendes. Dafür müsse es nun eine spürbare materielle Anerkennung geben.

Verdi-Vorsitzender Frank Werneke am Dienstag auf dem Weg zu den neuen Tarifverhandlungen in Potsdam. Bildrechte: dpa