Die Ankündigung sorgte für Jubel in der Region: Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke sprach von einer "hervorragenden Nachricht für unser Land". Das Bundesland habe sich bereits "seit längerem in intensiven Gesprächen" dafür eingesetzt, den Zuschlag für den Standort zu erhalten, sagte Woidke. "Die Giga-Fabrik wird Brandenburg als innovativen und internationalen Standort einen weiteren Schub und sehr vielen Menschen gute Arbeit geben."

In Europa montierte Tesla bisher in den Niederlanden einige Fahrzeuge der teureren Modellreihen S und X. Ansonsten kommen die Fahrzeuge aus mehreren Werken in den USA und in China. Teilweise waren diese Fabriken aber stark überlastet. Tesla gilt als Vorreiter bei der Elektromobilität, die auch deutsche Autobauer künftig stärker in den Fokus nehmen wollen.