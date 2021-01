Neues Werk in Grünheide Tesla als Arbeitgeber nicht unumstritten

Bereits im Sommer sollen die ersten Autos in der "Gigafactory" in Grünheide vom Band rollen. Von 500.000 Pkw pro Jahr ist die Rede, später könnten es noch mehr werden. 12.000 Arbeistplätze so entstehen. Das Einstiegsgehalt soll bei immerhin 2.700 Euro liegen. Weit mehr als üblich in der Region.

Auch Sachsen war im Rennen um den Standort für die Gigafabrik, bevor sich der Konzern für Grünheide entschied. Für den sächsischen Wirtschaftsminister Martin Dulig könnten aber auch Firmen im Freistaat vom neuen Werk in Brandenburg profitieren. "Sachsen hat etwas davon. Aufgrund einer guten Position als Automobilland wird auch unser Know How benötigt bei der Zulieferindustrie, bei Forschung und Entwicklung, aber auch vielleicht im gesunden Konkurrenzkampf der Automobilhersteller", sagt Sachsens Wirtschaftsminister Dulig.

In den vergangenen Jahren wurden immer mehr Elektroautos angeschafft. 2015 waren es in Sachsen noch 194 neu zugelassene Modelle, im November 2020 bereits 4.052. In Sachsen-Anhalt stieg die Zahl im gleichen Zeitraum von 96 auf 1.736, in Thüringen von 108 auf 2.083.

Tesla-Chef Elon Musk baut in Grünheide seine vierte "Gigafactory". Bildrechte: imago images / ZUMA Wire

In Mitteldeutschland sind auch immer mehr Tesla-Zulassungen zu verzeichnen. In Sachsen hat sich die Zahl von 54 Zulassungen im Jahr 2015 auf 376 im Jahr 2019 erhöht. In Sachsen-Anhalt waren es 2015 13 zugelassene Tesla, 2019 156. In Thüringen stieg die Zahl im selben Zeitraum von 27 auf 238.

Im November 2019 war der Deal mit Tesla perfekt, schon im Mai 2020 folgte der Spatenstich. Die Gigafabrik wuchs rasend schnell - mit einer vorläufigen Baugenehmigung. Die Zwillingsbrüder Robert und Andreas Wolf dokumentierten den Bau der Fabrik mit ihrer Drohne von Anfang an und teilen seither den Fortschritt mit anderen Tesla-Fans auf ihrem YouTube Kanal.