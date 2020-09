Coronavirus Probleme für neuen Antikörper-Test aus Leipzig

Mathias Arnold ist Apotheker in Halle. In den vergangenen Tagen haben bei ihm Kundinnen und Kunden nachgefragt, ob auch er einen Antikörpertest verkauft. Seine Antwort habe gelautet: Nein, in seiner Apotheke werde er keine Antikörpertests für Jedermann verkaufen: "Weil wir juristisch ein Verbot haben. Die Apotheke könnte es natürlich an Ärzte abgeben, aber eben nicht an Laien."