Matz findet, Versicherte müssten auf Basis der Qualität auch eine teure Kasse wählen dürfen. Seine Befürchtung, dass die Arbeitgeber das hintergehen, hat einen Hintergrund. Bis 2005 wurde der Kassenbeitrag schon einmal hälftig aufgeteilt. Und damals drängten Arbeitgeber tatsächlich ganze Belegschaften in billige Kassen, bestätigt Guido Dressel von der Techniker Krankenkasse Thüringen: "Das war tatsächlich ein weit verbreitetes ostdeutsches Phänomen, was damals auch damit zusammenhing, dass die Unternehmen eine geringe Kapitalbasis hatten und dann wirklich nach jedem D-Mark-Halm gegriffen haben, um bestehen zu bleiben."

Inzwischen aber müssen ostdeutschen Firmen nicht mehr so dringend sparen. Und die Beitragsunterschiede zwischen den Kassen sind nicht mehr so groß wie damals. Dressel hält die Befürchtungen seiner Kollegen deshalb für übertrieben. Dieser Einschätzung schließt sich auch Stefan Etgeton an, Sozialversicherungsexperte bei der Bertelsmann-Stiftung:

Trotzdem hat die Kaufmännische Krankenkasse einen Vorschlag erarbeitet. Sie will die Rechtslage nicht grundlegend ändern. Der Kassenbeitrag soll wie vorgesehen künftig halbe-halbe getragen werden. Der Arbeitgeberanteil soll aber bundesweit gemittelt werden – für alle Arbeitgeber also gleich sein. Dann wäre es für den Chef wieder egal, bei welcher Kasse sein Angestellter versichert ist. Die Techniker Kasse hält davon nicht so viel: "Das, was die vorschlagen, das ist dann schon irgendwo Beitragssozialismus. Ich glaube, das muss ein Kassenwettbewerb auch aushalten – zumal wir momentan ja über Unterschiede sprechen, die sich im Zehntel-Beitragspunkte-Bereich bewegen."