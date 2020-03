Sie erhalten die komplette Differenz. Allerdings zahlt der Bund keine Zinsen. Was Sie erlitten haben an Schäden, das bekommen Sie ersetzt. Sofern es nicht von anderer Seite ersetzt wurde.

Am letzten schnellen Nachsatz hängt es, dass bisher noch kein Euro des Bundes an Thomas-Cook-Geschädigte geflossen ist und dass sich das in den nächsten Wochen auch nicht ändern wird. Warum nicht?

Margaretha Sudhof, Staatssekretärin im BMJV Bildrechte: imago images/photothek

Sudhof erklärt: "Das ist eine sehr berechtigte Frage und ich verstehe auch, dass die Menschen da zum Teil nicht zufrieden sind. Allerdings ist es leider so, dass die Zurich-Versicherung bei weitem nicht alle Versicherungsleistungen ausgezahlt hat. Sie sagt selber (...), dass sie dafür noch bis Juni ungefähr brauchen wird."



Erst dann zahlt der Bund. Also einfach abwarten? Schickt die Versicherung die Daten der Geschädigten an das Bundesjustizministerium? Sudhof warnt: "Das wird nicht der Fall sein. Denn der Bund kennt ja die Menschen gar nicht. Es ist auch nicht erlaubt, dass die Zurich-Versicherung den Datensatz einfach so weitergibt. (...) Das heißt, jede und jeder muss sich schon nochmal beim Bund melden."