DBV-Präsident Rukwied: "2018 war wegen der Dürre ein Extremjahr." Bildrechte: dpa

DBV-Präsident Rukwied prognostizierte, dass es angesichts der unterdurchschnittlichen Ernteerwartungen in vielen Landwirtschaftsbetrieben keine Entspannung geben werde. Er appellierte in dem Zusammenhang an den Bund, mehr Möglichkeiten für Agrarbetriebe zur Selbsthilfe zu schaffen. Als Beispiel nannte er eine steuerfreie Risikoausgleichsrücklage. Betriebe könnten dann in guten Jahren Geld zur Seite zu legen.



Die Pläne der Bunderegierung, die Versicherungssteuer für Landwirte zu senken, reicht nach Ansicht von Rukwied als Hilfsmaßnahme nicht aus.